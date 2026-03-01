Скидки
В России вступил в силу закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные ценности

В России вступил в силу закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные ценности
В России вступил в силу закон об отказе в прокатном удостоверении для фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Ранее соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно законопроекту, министерство культуры РФ может вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение — прокат картины без учёта требований будет приравниваться к выпуску фильма без необходимых документов. Если в ленте будут содержаться сцены, которые отрицают традиционные духовно-нравственные ценности, фильм просто не выпустят в прокате.

Минкультуры РФ также будет выдавать заключения о наличии дискредитирующих традиционные ценности сцен в картине, которая осталась без прокатного удостоверения. Документы будут согласовываться с Роскомнадзором. Подобные фильмы должны также удаляться из свободного доступа.

