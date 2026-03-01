Скидки
Работа над мультфильмом «История игрушек 5» завершена — премьера 19 июня

Аниматор студии Pixar Тереза Фальконе сообщила о завершении производства мультфильма «История игрушек 5». Премьера анимационной ленты в мировом прокате состоится 19 июня.

Картина расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс»), Тим Аллен («В поисках галактики») и другие актёры.

