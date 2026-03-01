Скидки
Больше анимаций и эмоциональная Цири — раскрыты детали «Ведьмака 4»

Компания CD Projekt Red раскрыла детали их предстоящей игры «Ведьмак 4». Авторы поделились подробностями о геймплее будущего проекта.

Так, главная героиня Цири будет гораздо проворней Геральта из предыдущей части. В игре появится отдельная кнопка прыжка, персонаж сможет двигаться во время произнесения заклинаний. Кроме того, она способна плавать под водой ещё лучше Геральта.

Мир «Ведьмака 4» по размерам примерно равен третьей части. Однако предстоящая игра будет больше сосредоточена на интерактивности окружения и разнообразности NPC.

Больше всего улучшений связаны с анимациями. Цири не подвергалась мутациям, которые обязательны для ведьмаков, потому она более эмоциональная. То же самое касается многих второстепенных персонажей, которых героиня будет встречать во время приключений. Только для движений в проекте разработчики создали 80 анимаций.

Разработка «Ведьмака 4» полноценно стартовала в конце 2024 года на движке Unreal Engine 5. У игры пока нет даже примерной даты релиза. Ранее в CD Projekt RED намекали, что проект поступит в продажу не раньше 2027 года.

