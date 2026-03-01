Xiaomi представила флагманский смартфон 17 Ultra

Компания Xiaomi представила новые флагманские смратфоны 17 и 17 Ultra. Устройства уже доступны для заказа в Великобритании и Европе.

Оба гаджета оснащены процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фронтальной камерой в 50 мегапикселей. Главной особенностью Xiaomi 17 Ultra стала основная телеобъективная камера в 200 мегапикселей, с переменным фокусным расстоянием в диапазоне от 75 до 100 мм. Устройство также обладает 6,9-дюймовым OLED-экраном, частота обновления которого составляет 120 Гц.

Фото: Xiaomi

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью в 6000 мАч. Устройство можно заряжать с помощью USB, а также благодаря беспроводной технологии Hypercharge от Xiaomi, мощность которой составляет 50 Вт.

Стоимость Xiaomi 17 составляет от € 999 (около 91 тыс. рублей). Модель Ultra обойдётся в € 1499 (около 136 тыс. рублей).