Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон сериала «Чёрное солнце» — вышло четыре эпизода

Стартовал второй сезон сериала «Чёрное солнце» — вышло четыре эпизода
Комментарии

1 марта стартовал второй сезон детективного сериала «Чёрное солнце». Первые четыре эпизода продолжения картины уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кион».

Видео доступно на VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кион».

Проект рассказывает о следователе по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. Во втором сезоне детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.

К главным ролям в продолжении вернулись Юрий Чурсин («Хоккейные папы») и Максим Стоянов («Филателия»). Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — все они выйдут до конца марта.

Как смотреть второй сезон «Чёрного солнца»:
Расписание выхода второго сезона сериала «Чёрное солнце»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android