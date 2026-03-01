Скидки
В России запретили автоматически списывать деньги за подписки

В России онлайн-сервисам запретили списывать деньги за цифровые подписки без согласия пользователей. Соответствующий закон вступил в силу с 1 марта.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщал, что законопроект должен помочь избежать жителям России случайных списаний с банковской карты. Чиновник также отметил, что мера полезна для бизнеса, ведь из-за неё улучшатся доверительные отношения между продавцом и покупателем.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что за последние годы бизнес научился зарабатывать не только на продукте, но и человеческой забывчивости — часто пользователи уже перестают пользоваться услугой, но продолжают платить за неё. Новый закон избавит граждан от подобной проблемы.

О другом новом законе:
В России вступил в силу закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные ценности
