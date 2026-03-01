Скидки
«Я ещё пишу сценарий». Дрю Годдард — о фильме «Матрица 5»

Комментарии

Издание Screen Rant взяло интервью у режиссёра новой «Матрицы» Дрю Годдарда («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»). Он рассказал о разработке продолжения популярной франшизы.

По словам постановщика, он сейчас пишет сценарий картины, однако не знает, когда закончит написание. Годдард также заявил, что подробности о ленте появятся только после завершения сценария.

Фильм находится в разработке. Я сижу в своей писательской пещере и пишу. Не знаю, как долго я там пробуду, но когда выйду, у меня будут новости, которыми я смогу поделиться.

О разработке «Матрицы 5» стало известно ещё весной 2024 года. Ленту анонсировали спустя три года после выхода провальной картины «Матрица: Воскрешение», которая собрала в мировом прокате $ 157 млн при бюджете в $ 190 млн. Какие-либо детали сюжета будущего фильма пока неизвестны.

