«Работаю над самоконтролем». Кара Делевинь рассказала, почему отказалась от соцсетей

Издание Variety взяло интервью у популярной актрисы и модели Кары Делевинь («Отряд самоубийц»). Она рассказала, почему отказалась от соцсетей.

Артистка заявила, что ещё не удалила социальные приложения с телефона, но старается меньше их трогать. Делевинь рассказала, что слишком много времени неосознанно проводила там и решила научиться больше контролировать себя.

Я ещё не удалила приложения со своего телефона, но постоянно работаю над самоконтролем. Потому что обнаруживаю, что захожу туда, даже не осознавая этого. Это ужасно. В свободное время слежу за множеством аккаунтов, которые рассказывают о добрых делах и хороших новостях.

Изначально Кара Делевинь была известна как британская модель, но с 2011 года начала сниматься в фильмах и сериалах. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет», а недавно её можно было увидеть в детективном сериале «Убийства в одном здании».