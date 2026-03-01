Фильм ужасов «Крик 7» стартовал с $ 64 млн в США — рекорд франшизы

По итогам первых выходных, сборы фильма ужасов «Крик 7» достигли $ 64 млн в США. Такой результат стал рекордом для франшизы — до этого лучший старт в американских кинотеатрах принадлежал шестой части 2023 года ($ 44,4 млн). «Крик 7» также стал лидером проката, обогнав драму «Грозовой перевал» и мультфильм

«GOAT: Мечтай по-крупному».

По всему миру новый хоррор собрал $ 97,2 млн за дебютный уикенд. Для фильма, бюджет которого составил $ 45 млн, подобная касса — большой успех. Учитывая стартовые сборы, картина имеет все шансы окупиться, несмотря на низкие оценки критиков — на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 34% свежести. При этом зрители хвалят ленту — 78% рекомендаций к просмотру.

В ленте «Крик 7» возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).