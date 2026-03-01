Скидки
SumaiL покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2

SumaiL покинул состав Nigma Galaxy по Dota 2
Киберспортивный клуб Nigma Galaxy объявил об уходе мидера Саида SumaiL Хассана. Игрок выступал за команду с мая 2022 года.

За это время SumaiL принял участие в трёх The International в составе Nigma. Лучшим результатом стало пятое-шестое места на The International 2025. После TI 2025 SumaiL в интервью признался, что единственная причина, по которой он продолжает выступать на профессиональной сцене, — поддержка болельщиков.

Нынешний состав Nigma Galaxy по Dota 2:

  • Денис rincyq Богушев;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Марун Gh Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).

SumaiL дебютировал в профессиональной Dota 2 в 2015 году в составе Evil Geniuses, с которыми выиграл The International 2015 в возрасте 16 лет. Он стал самым молодым победителем турнира в истории. До прихода в Nigma игрок выступал за OG, Team Liquid, Team Secret и Team Aster.

