Tundra Esports — чемпион DreamLeague Season 28 по Dota 2

Tundra Esports на BLAST Slam V
Tundra Esports стала чемпионом DreamLeague Season 28 по Dota 2. В гранд-финале команда Неты 33 Шапиры обыграла Aurora Gaming со счётом 3:1 в серии best-of-5.

Dota 2. DreamLeague — Season 28 . Гранд-финал
01 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
3 : 1
Aurora Gaming

Первые две карты остались за Tundra, третью с Faceless Void забрала коллектив Егора Nightfall Григоренко. На четвёртой карте Aurora к 25-й минуте набрала преимущество в 8 тыс. золота, однако у Nightfall возникли проблемы с наушниками — пауза затянулась на 20 минут. После возобновления игры Tundra полностью изменила ход карты и одержала победу.

За чемпионство Tundra получила $ 290 тыс. Это третий титул команды в сезоне — ранее она выиграла BLAST Slam IV и BLAST Slam V. Aurora заняла второе место и получит $ 130 тыс. Коллектив прошёл на турнир через второй дивизион и на DreamLeague установил рекорд из 31 матча без поражений подряд.

DreamLeague Season 28 проходила с 16 февраля по 1 марта. 16 команд разыгрывали призовой фонд в $ 1 млн. Оба финалиста продолжат выступления на PGL Wallachia 7, старт которого запланирован на 7 марта.

