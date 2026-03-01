Скидки
Aurora попрощалась с lorenof — игрок выступит за Falcons на PGL Wallachia 7 по Dota 2

Aurora попрощалась с lorenof — игрок выступит за Falcons на PGL Wallachia 7 по Dota 2
Aurora Gaming объявила об уходе Артёма lorenof Мельника. Мидер выступал за клуб в роли замены на трёх турнирах: FISSURE Universe 8, DreamLeague Division 2 Season 3 и DreamLeague Season 28.

Мы хотим поблагодарить Артёма lorenof Мельника за то, что он согласился помочь команде в трудную минуту и выступил в роли замены на последних двух турнирах. Несмотря на то что наши пути пока расходятся, ты навсегда останешься в истории организации и Доты. В любом случае мы увидимся с тобой на сервере уже скоро!

За это время с lorenof Aurora провела 31 матч без поражений и выиграла два турнира подряд. Оба раза команда первенствовала с финансовыми итогами в $ 125 тыс. и $ 15 тыс. соответственно. На DreamLeague Season 28 Aurora дошла до гранд-финала, где уступила Tundra Esports со счётом 1:3.

Поводом для расставания стало возвращение основного мидера — Рафлая Mikoto Фатура Рахмана, который решил визовые вопросы. С ним Aurora выступит на PGL Wallachia 7, стартующем 7 марта в Бухаресте.

Сам lorenof продолжит выступления — Станислав Malr1ne Пяторак пропустит PGL Wallachia 7 из-за визовых проблем, и украинец займёт его место в составе Team Falcons. Турнир пройдёт с 7 по 15 марта, призовой фонд составит $ 1 млн.

