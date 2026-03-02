Скидки
«Сказка о царе Салтане» возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Сказка о царе Салтане» возглавил кинопрокат России за уикенд. За прошедшие выходные картина собрала 255,2 млн рублей.

На втором месте расположилась драма «Красавица», которой покорились 74,5 млн рублей. Третью строчку забрала картина «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» (она собрала 47,7 млн рублей), а за ней идёт «Горничная» (ей покорились 46 млн рублей).

«Сказка о царе Салтане» — адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

