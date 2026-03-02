Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый кадр второго сезона сериала «Третий лишний»

Появился новый кадр второго сезона сериала «Третий лишний»
Комментарии

Издание Screen Rant опубликовало свежий кадр второго сезона сериала «Третий лишний». На нём можно увидеть мишку Теда и главного героя.

Свежий кадр второго сезона шоу

Фото: Screen Rant

Шоу представляет собой приквел комедии «Третий лишний» от автора «Гриффинов» Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона сериала «Третий лишний» состоялась на стриминговом сервисе Peacock 11 января 2024 года. Проект тепло приняли зрители и критики. Продолжение комедийного проекта стартует 5 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android