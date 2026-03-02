Появился новый кадр второго сезона сериала «Третий лишний»

Издание Screen Rant опубликовало свежий кадр второго сезона сериала «Третий лишний». На нём можно увидеть мишку Теда и главного героя.

Свежий кадр второго сезона шоу

Фото: Screen Rant

Шоу представляет собой приквел комедии «Третий лишний» от автора «Гриффинов» Сета Макфарлейна с Марком Уолбергом в главной роли. Действие сериала разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед только недавно начал жить дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона сериала «Третий лишний» состоялась на стриминговом сервисе Peacock 11 января 2024 года. Проект тепло приняли зрители и критики. Продолжение комедийного проекта стартует 5 марта.