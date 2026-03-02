Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Холланд и Зендея, похоже, уже поженились

Том Холланд и Зендея, похоже, уже поженились
Комментарии

Во время интервью с Access Hollywood на церемонии вручения премии Actor Awards 2026 стилист Лоу Роуч рассказал, что Том Холланд и Зендея, одна из главных голливудских пар на сегодняшний день, уже провели свадебную церемонию.

Роуч шуточно заявил, что свадьба уже состоялась, а на вопрос о том, шутка ли это, ответил отрицательно.

Свадьба уже состоялась. Вы её пропустили.

Впервые о том, что пара обручилась, впервые говорили ещё в январе 2025-го на премии «Золотой глобус». Там Зендея была с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. А TMZ позже со ссылкой на источники подтвердило, что пара помолвлена.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android