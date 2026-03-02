Том Холланд и Зендея, похоже, уже поженились
Во время интервью с Access Hollywood на церемонии вручения премии Actor Awards 2026 стилист Лоу Роуч рассказал, что Том Холланд и Зендея, одна из главных голливудских пар на сегодняшний день, уже провели свадебную церемонию.
Роуч шуточно заявил, что свадьба уже состоялась, а на вопрос о том, шутка ли это, ответил отрицательно.
Свадьба уже состоялась. Вы её пропустили.
Впервые о том, что пара обручилась, впервые говорили ещё в январе 2025-го на премии «Золотой глобус». Там Зендея была с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. А TMZ позже со ссылкой на источники подтвердило, что пара помолвлена.
