Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Харрисону Форду вручили высшую награду Гильдии киноактёров США

Харрисону Форду вручили высшую награду Гильдии киноактёров США
Комментарии

Харрисон Форд стал одним из обладателей награды Гильдии киноактёров США. В овремя церемонии награждения актёр получил премию SAG-AFTRA Life Achievement — высшая награда профсоюза из возможных.

Форд пошутил, что его актёрская карьера завершена лишь наполовину, и будто очень рано вручать награду за достижения в жизни.

Немного странно получать награду за достижения всей жизни на полпути к завершению карьеры. Немного рановато, не правда ли?

Под руководством нового президента Гильдии киноактеров США Шона Эстина в этом году за победителей голосовали более 118 тыс. актёров, певцов, танцоров, дикторов, ведущих программ, актёров озвучивания, каскадёров и других.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android