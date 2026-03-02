Харрисону Форду вручили высшую награду Гильдии киноактёров США

Харрисон Форд стал одним из обладателей награды Гильдии киноактёров США. В овремя церемонии награждения актёр получил премию SAG-AFTRA Life Achievement — высшая награда профсоюза из возможных.

Форд пошутил, что его актёрская карьера завершена лишь наполовину, и будто очень рано вручать награду за достижения в жизни.

Немного странно получать награду за достижения всей жизни на полпути к завершению карьеры. Немного рановато, не правда ли?

Под руководством нового президента Гильдии киноактеров США Шона Эстина в этом году за победителей голосовали более 118 тыс. актёров, певцов, танцоров, дикторов, ведущих программ, актёров озвучивания, каскадёров и других.