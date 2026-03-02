Скидки
Стартовал сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором

Комментарии

Сегодня на HBO Max начал выходить сериал «Хочу секса. Сент-Луис». Главные роли в нём исполнили Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор и Линда Карделлини.

Друзья Кларк и Флойд сталкиваются с кризисом среднего возраста и тяжело его переживают. Вместе с этим они влюбляются в одну женщину, и это становится их общей проблемой. Через какое-то время Флойда находят мёртвым, а полиция считает, что в убийстве виноват Кларк.

Трейлер сериала «Хочу секса. Сент-Луис»

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

Шоураннером «Хочу секса. Сент-Луис» выступил Стивен Конрад. Пока вышла лишь первая серия, всего их будет семь.

