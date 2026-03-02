HBO показала смешные закадровые сцены «Рыцаря Семи Королевств»
HBO решила подарить заряд хорошего настроения своим фанатам, поэтому опубликовала ролик с блуперами (смешными моментами) во время съёмок первого сезона «Рыцаря Семи Королевств».
Видео доступно на YouTube-канале GameofThrones. Права на видео принадлежат HBO.
«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Продолжение уже снимают в Северной Ирландии, оно выйдет в начале 2027 года.
Все эпизоды сериала уже доступны на HBO Max. Шоу получит и второй сезон.
Комментарии
