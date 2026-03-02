Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HBO показала смешные закадровые сцены «Рыцаря Семи Королевств»

HBO показала смешные закадровые сцены «Рыцаря Семи Королевств»
Комментарии

HBO решила подарить заряд хорошего настроения своим фанатам, поэтому опубликовала ролик с блуперами (смешными моментами) во время съёмок первого сезона «Рыцаря Семи Королевств».

Видео доступно на YouTube-канале GameofThrones. Права на видео принадлежат HBO.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Продолжение уже снимают в Северной Ирландии, оно выйдет в начале 2027 года.

Все эпизоды сериала уже доступны на HBO Max. Шоу получит и второй сезон.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android