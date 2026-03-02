Скидки
Оуэн Купер стал самым молодым обладателем индивидуальной премии Гильдии киноактёров США

Звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер превратил этот сезон вручения наград в историческое событие, и премия за лучшую мужскую роль не стала исключением.

Купер выиграл в категории «За выдающееся исполнение мужской роли в телефильме или ограниченном сериале», став самым молодым победителем в истории номинации. Купер затмил Кейт Уинслет, которой было 20 лет, когда она получила премию Гильдии киноактёров США за роль в фильме 1995 года «Разум и чувства». Сейчас Куперу 16 лет.

Актёр не присутствовал на церемонии, и его награду получили ведущие Дамсон Идрис и Йерин Ха. Купер также является самым молодым лауреатом премии «Эмми».

