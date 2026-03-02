Расписание второго дня групповой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Сегодня, 2 марта, продолжается турнир ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждут 8 матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.

Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на понедельник, 2 марта:

Корзина 1-0:

13:30. HEROIC (Европа) — Astralis (Швеция)

16:00. PARIVISION (Россия) — paiN Gaming (Бразилия)

18:30. Passion UA (Европа) — FUT Gaming (Европа)

21:00. G2 Esports (Европа) — Legacy (Бразилия)

Корзина 0-1:

13:30. NRG (США) — Monte (Европа)

16:00. 3DMAX (Европа) — SemperFi Esports (Австралия)

18:30. Ninjas in Pyjamas (Европа) — M80 (США)

21:00. Team Liquid (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия)