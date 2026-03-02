Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Постеры с главными героями сказки «Царевна-лягушка 2» — премьера 5 марта

Постеры с главными героями сказки «Царевна-лягушка 2» — премьера 5 марта
Комментарии

Кинокомпания «Наше кино» представила постеры с главными героями фильма «Царевна-лягушка 2». Премьера ленты состоится уже 5 марта в кинотеатрах России.

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

Фото: «Наше кино»

По сюжету продолжения героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.

К своим ролям в сиквеле вернутся Александр Метелкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Роман Курцын и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Амиров, постановщик первой части.

Материалы по теме
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Эксклюзив
«Писали, что я чуть ли не умер. Желтушники — просто дебилы». Курцын — о боли, риске и кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android