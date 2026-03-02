Скидки
В Resident Evil 9: Requiem нашли последнюю загадку — её пока не разгадали

Комментарии

27 февраля состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии хоррор-игр. Многие геймеры уже прошли новинку до конца, однако главная загадка «Реквима» всё ещё не разгадана.

Пользователи обнаружили, что после побега от девочки-монстра можно отсканировать её руку, после чего на экране монитора появится сообщение «Давай поиграем» с символами GGC AAG AUA ACG UGU CAU. На том же самом микроскопе упоминается, что G — это Солнце по расстоянию до объекта от Земли.

Фото: Capcom

Далее геймеры обнаружили в песочных часах доктора Гидеона значение буквы U — Луна. После этого в информации о крови Грейс выяснили, что C — Звезда. Наконец, в главе «Раккун Сити» за Леона фанаты обнаружили надпись «Не обращай внимание на A» и пошли вводить шифр в комнате с солнечным кубом. После введения верной комбинации раздаётся злобный детский смех и больше ничего не происходит.

Решение таинственной загадки на этом застопорилось. Некоторые фанаты считают, что дальше необходимо исследовать остальную часть медцентра доктора Гидеона. Другие же заявляют, что решение нужно искать в следующих локациях игры. Тем временем в Capcom хранят молчание и пока не комментируют находку фанатов.

В Resident Evil 9: Requiem две концовки — какую выбрать?
Комментарии
