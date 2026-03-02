Сборы фильма «Красавица» с Юлией Пересильд превысили 250 млн рублей

2 марта сборы фильма «Красавица» достигли отметки в 250 млн рублей. Это произошло спустя полторы недели проката — лента вышла в кино 19 февраля. Сейчас драма занимает вторую строчку в актуальных чартах, уступая лишь «Сказке о царе Салтане» Сарика Андреасяна.

Фото: ЕАИС

Сюжет ленты рассказывает о сотрудниках зоосада в блокадном Ленинграде, которые пытаются спасти бегемотиху по кличке Красавица. Реальную историю дополнили новыми деталями: приставленный охранять Красавицу матрос начинает понимать мысли животного.

Главные роли в фильме сыграли Слава Копейкин («Слово пацана»), Юлия Пересильд («Вызов»), Стася Милославская («Огонь») и Виктор Сухоруков («Брат 2»). Постановщиком картины выступил актёр и режиссёр Антон Богданов («Ёлки 8», «Нормальный только я»).