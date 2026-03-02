Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Resident Evil 9: Requiem получает высочайшие оценки от геймеров на Metacritic

Resident Evil 9: Requiem получает высочайшие оценки от геймеров на Metacritic
Комментарии

27 февраля состоялся релиз Resident Evil 9: Requiem — новой части культовой серии хоррор-игр. Многие геймеры уже прошли игру и поделились своим мнением на различных порталах.

Так, на агрегаторе Metacritic новинка получила 9,4 балла из 10 — это высочайший рейтинг в истории Resident Evil. Сейчас «Реквием» занимает вторую строчку за всю историю сайта по рейтингу пользователей, уступая лишь Clair Obscur: Expedition 33, триумфатору 2025 года. Французский экшен получил 9,5 балла на основе 24 тысяч отзывов.

Фото: Metacritic

В своих обзорах геймеры хвалят новую «Обитель зла» за отличный баланс между экшеном и хоррором, интересный сюжет, актёрскую игру и множество отсылок для фанатов вселенной. Некоторые геймеры отмечают, что издательству Capcom будет очень тяжело преодолеть планку, которую поставили Requiem и недавний ремейк Resident Evil 4.

Материалы по теме
В Resident Evil 9: Requiem нашли последнюю загадку — её пока не разгадали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android