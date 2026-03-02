Скидки
«Обожаю Годзиллу»: Кристиан Бэйл — о любимых монстрах в кино

«Обожаю Годзиллу»: Кристиан Бэйл — о любимых монстрах в кино
Британский актёр Кристиан Бэйл рассказал о своих любимых монстрах в кино. Как оказалось, звезда «Бэтмена» и «Ford против Ferrari» просто обожает Годзиллу — знаменитого японского чудовища, о котором сняли множество произведений.

Актёр признался, что ему нравятся все виды монстра — от японских фильмов XX века до современных адаптаций киновселенной MonsterVerse.

Если выбирать из монстров, то это Годзилла. Я обожаю Годзиллу, любые её виды: Шин Годзилла, Годзилла из MonsterVerse, Годзилла из японских фильмов. Мне очень нравится смотреть фильмы про неё.

Интересно, что 27 февраля состоялась премьера второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров», чьё действие происходит во вселенной MonsterVerse, куда входят Годзилла и Кинг-Конг. Судя по всему, Кристиан Бэйл также следит за сюжетом шоу с Куртом Расселом, которое выходит в онлайн-кинотеатре Apple TV.

