Вышел трейлер фильма ужасов «Пиноккио» по вселенной хорроров про Винни-Пуха

Кинокомпания Jagged Edge Productions представила дебютный трейлер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый». Картина про знаменитого деревянного мальчика выйдет в мировых кинотеатрах в 2026 году, точную дату релиза назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Jagged Edge Productions. Права на видео принадлежат Jagged Edge Productions.

Лента станет следующим фильмом во вселенной хорроров «Винни-Пух: Кровь и мёд» — жестоких интерпретаций классических сказок. Главным героем выступит мальчик Джеймс. В один момент парень узнаёт, что у его дедушки Джеппетто есть ужасная тайна: он создал деревянную куклу Пиноккио, которая начала убивать всех вокруг.

Одну из главных ролей исполнил Ричард Брейк («Игра престолов»). Знаменитого сверчка Джимми из оригинальной сказки сыграл звезда фильмов «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд. Режиссёром выступил Рис Фрейк-Уотерфилд — постановщик обеих частей «Винни-Пух: Кровь и мёд».