Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Twitch больше нельзя пропустить рекламу — зрители негодуют

На Twitch больше нельзя пропустить рекламу — зрители негодуют
Комментарии

В конце февраля стриминговый сервис Twitch ввёл новые правила для просмотра рекламы. Отныне во время рекламной интеграции пользователи должны посмотреть ролик до конца — без переключения вкладок или обновления страницы.

Теперь во время рекламы Twitch отслеживает действия пользователей и приостанавливает ролик, если юзер переключил вкладку в браузере. В этом случае на сайте появляется надпись о том, что зритель должен досмотреть её до конца и желательно не выключать звук.

Возвращайтесь! Эта рекламная пауза не продолжится, если вы не будете смотреть её. Постарайтесь в этот момент не выключать звук ради получения лучшего опыта.

Фото: Twitch

Пользователи Twitch восприняли нововведение резко негативно. Многие заявили, что найдут способ обхода подобных интеграций, а некоторые отметили, что вовсе перестанут следить за трансляциями на сайте, если когда-нибудь увидят подобное сообщение. В администрации площадки пока не комментировали ситуацию.

Материалы по теме
Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян начал cтримить на Twitch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android