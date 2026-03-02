На Twitch больше нельзя пропустить рекламу — зрители негодуют

В конце февраля стриминговый сервис Twitch ввёл новые правила для просмотра рекламы. Отныне во время рекламной интеграции пользователи должны посмотреть ролик до конца — без переключения вкладок или обновления страницы.

Теперь во время рекламы Twitch отслеживает действия пользователей и приостанавливает ролик, если юзер переключил вкладку в браузере. В этом случае на сайте появляется надпись о том, что зритель должен досмотреть её до конца и желательно не выключать звук.

Возвращайтесь! Эта рекламная пауза не продолжится, если вы не будете смотреть её. Постарайтесь в этот момент не выключать звук ради получения лучшего опыта.

Фото: Twitch

Пользователи Twitch восприняли нововведение резко негативно. Многие заявили, что найдут способ обхода подобных интеграций, а некоторые отметили, что вовсе перестанут следить за трансляциями на сайте, если когда-нибудь увидят подобное сообщение. В администрации площадки пока не комментировали ситуацию.