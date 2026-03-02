Расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
Уже 9 марта состоится премьера «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Сюжет проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 11 мая.
Расписание выхода сериала «Рустер» от создателя «Клиники»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 марта
|2-я серия
|16 марта
|3-я серия
|23 марта
|4-я серия
|30 марта
|5-я серия
|6 апреля
|6-я серия
|13 апреля
|7-я серия
|20 апреля
|8-я серия
|27 апреля
|9-я серия
|4 мая
|10-я серия
|11 мая
