Все новости
Сериал Рустер со Стивом Кареллом (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
Уже 9 марта состоится премьера «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Сюжет проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 11 мая.

Расписание выхода сериала «Рустер» от создателя «Клиники»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 марта
2-я серия16 марта
3-я серия23 марта
4-я серия30 марта
5-я серия6 апреля
6-я серия13 апреля
7-я серия20 апреля
8-я серия27 апреля
9-я серия4 мая
10-я серия11 мая
