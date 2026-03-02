Финал DreamLeague Season 28 по Dota 2 собрал более 222 тыс. зрителей в пике

Портал Esports Charts опубликовал статистику просмотров DreamLeague Season 28 по Dota 2. Данные собраны с Twitch и YouTube без учёта китайских платформ.

Пиковая аудитория турнира составила 222 548 зрителей — показатель зафиксирован во время гранд-финала между Tundra Esports и Aurora Gaming. Средняя аудитория на протяжении всего чемпионата не превысила 114 593 зрителя.

Топ-5 матчей по пиковым просмотрам:

Tundra — Aurora, гранд-финал — 222 548

Tundra — Aurora, групповой этап — 214 302

Team Liquid — PARIVISION, групповой этап — 190 351

Team Liquid — Aurora, полуфинал нижней сетки — 182 569

Xtreme Gaming — Team Falcons, групповой этап — 170 718

Четыре из пяти наиболее популярных матчей турнира прошли с участием финалистов — Tundra и Aurora. DreamLeague Season 28 проходила с 16 февраля по 1 марта в онлайн-формате с призовым фондом $ 1 млн. Чемпионом стала Tundra Esports, победившая в финале со счётом 3:1.