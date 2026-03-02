Расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
Уже 10 марта состоится релиз второго сезона сериала «Ван Пис». Продолжение посвящено путешествию «Пиратов Соломенной шляпы» по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины и другие приключения.
Во второй сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — все серии покажут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Сейчас авторы уже работают над продолжением, оно может выйти в 2027 году.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 марта
|2-я серия
|10 марта
|3-я серия
|10 марта
|4-я серия
|10 марта
|5-я серия
|10 марта
|6-я серия
|10 марта
|7-я серия
|10 марта
|8-я серия
|10 марта
Комментарии