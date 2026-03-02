Звезда «Больницы Питт» Ноа Уайли рассказал, о чём будет третий сезон сериала

Исполнитель главной роли и продюсер сериала «Больница Питт» Ноа Уайли порассуждал о продолжении шоу — историю о неотложке продлили на третий сезон в январе.

Когда у тебя есть такие яркие, разнообразные и многогранные персонажи, как у нас, очень легко перенести их в будущее и представить, с какими трудностями они столкнутся. Но, конечно, сокращение программ, лишение людей медицинской страховки, закрытие больниц — это очень насущные проблемы, с которыми сталкиваются медицинские работники в Америке, и это лишь верхушка айсберга.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд сервиса HBO Max по росту аудитории. Второй сезон стартовал 9 января 2026 года.