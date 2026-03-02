Скидки
Завершились съёмки медицинского сериала «Хоспис» от автора «Нулевого пациента»

Завершились съёмки медицинского сериала «Хоспис» от автора «Нулевого пациента»
Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» объявили о завершении съёмок сериала «Хоспис». Медицинское шоу выйдет на стриминге уже в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Сюжет сериала расскажет историю кардиохирурга мирового уровня, чья жизнь рушится в один момент. Его дочь, 14-летняя Виктория, увидев, как отец отказывается оперировать безнадёжную пациентку, теряет к нему доверие. Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм теряет над собой контроль и увольняется с работы. В это время он узнаёт, что умирает его первая жена и бывшая однокурсница. В попытке помочь, он приезжает в хоспис и сталкивается с врачом по прозвищу Птичка, где он вынужден пройти путь от циника до человека.

Главную роль в шоу сыграл Евгений Стычкин («Нулевой пациент») — он же и выступил режиссёром. Вместе с ним в проекте снялись Мария Абрамова («Пищеблок»), Марина Васильева («Нелюбовь») и Анастасия Грачёва («Август»).

