Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер аниматор «Ванпанчмена» и «Код Гиас» Сатоси Мори

Умер аниматор «Ванпанчмена» и «Код Гиас» Сатоси Мори
Комментарии

Из жизни ушёл известный японский аниматор и режиссёр Сатоси Мори. Причины смерти не разглашаются. Однако, по слухам, 41-летний Мори умер в результате продолжительной болезни.

Любителям аниме Сатоси Мори может быть хорошо знаком по сериалам «Ванпанчмен», «Созданный в Бездне», «Код Гиасс» и «Блич: Глава из ада». Всего на счету аниматора более 10 популярных тайтлов.

Мори работал в индустрии с 2005 года. Он начал свою карьеру в студии Takuranke, а позже основал студию Gift-o’-Animation («Карточные бои Авангарда») и много сотрудничал с Kinema Citrus («Созданный в Бездне»), помогая создавать новые образы.

Материалы по теме
Данте с любимыми пушками — в отрывке из второго сезона аниме Devil May Cry
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android