Создатели Genshin Impact работают над MOBA-игрой на Unreal Engine 5

Создатели Genshin Impact работают над MOBA-игрой на Unreal Engine 5
Китайская студия HoYoverse, известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, разрабатывает новую MOBA-игру на движке Unreal Engine 5.

На сайте компании появились вакансии тестировщика и разработчика игр: студия ищет сотрудников, готовых работать над жанром MOBA (Dota 2, MLBB, Overwatch, Deadlock). В пожеланиях указано, что соискатель должен иметь опыт работы с играми в открытом мире и искуственным интллектом.

Ранее HoYoverse представила полчаса геймплея своей новой игры Varsapura. Это будет экшен от третьего лица с реалистичной графикой и открытым миром., детали станут известны в конце года. Всего в разработке у студии около 10 игр.

Авторы Genshin Impact анонсировали Varsapura — паранормальный экшен на Unreal Engine 5
