Вышел трейлер фильма «Очень страшное кино 6» — премьера 12 июня

Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер фильма «Очень страшное кино 6». Слэшер выйдет в мировой прокат уже 12 июня 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале One Media. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет ленты сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями». Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).

