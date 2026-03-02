Apple анонсировала iPhone 17E — свой самый бюджетный смартфон
Компания Apple официально представила бюджетную версию своего смартфона — iPhone 17E. Его минимальная цена составит $ 599 (около 46 тыс. рублей) за версию с 256 ГБ памяти.
Как и прошлый телефон этой серии, iPhone 17E получил экран 6,1 дюйма, но теперь имеет более прочное покрытие для защиты от царапин. Смартфон будет работать на процессоре A19 с Apple Intelligence. Новинка может похвастать гибридной камерой 48 МП (указано, что обеспечивается двукратное увеличение «оптического качества»), чипом C1X и беспроводной зарядкой до 15 Вт.
Смартфон iPhone 17E доступен в трёх цветовых вариантах — чёрном, белом и розовом.
