Вышло обновление Telegram — полный список изменений 2 марта

Вышло обновление «Телеграма»: теги участников, стикеры из фото и запрет копировать текст
Павел Дуров представил очередное обновление мессенджера «Телеграм». Сервис получил несколько новых функций для удобства пользователей.

Теперь в групповых чатах участники могут добавить тег рядом со своими именем. Он указывается справа вверху: так пользователи могут обозначить свою роль или интересы в сообществе.

Фото: Чемпионат

С 2021 года администраторы групп могли запретить копировать текст сообщений и другой контент из чата. Теперь эта функция доступна и в личных сообщениях: можно запретить пересылку, копирование, скриншот экрана и скачивание медиафайлов.

Кроме того, пользователям стали доступны ещё несколько новых функций:

  • подписи к GIF-картинкам при отправке;
  • мгновенное создание стикеров из фото;
  • редактор GIF и стикеров;
  • выбор времени голосования в опросах;
  • постепенный вывод ответа ИИ-ботов;
  • авторизация через «Телеграм»;
  • форматирование даты и времени в сообщениях.

Обновление уже доступно в версии для мобильных устройств.

