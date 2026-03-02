Вышло обновление «Телеграма»: теги участников, стикеры из фото и запрет копировать текст

Павел Дуров представил очередное обновление мессенджера «Телеграм». Сервис получил несколько новых функций для удобства пользователей.
Теперь в групповых чатах участники могут добавить тег рядом со своими именем. Он указывается справа вверху: так пользователи могут обозначить свою роль или интересы в сообществе.
Фото: Чемпионат
С 2021 года администраторы групп могли запретить копировать текст сообщений и другой контент из чата. Теперь эта функция доступна и в личных сообщениях: можно запретить пересылку, копирование, скриншот экрана и скачивание медиафайлов.
Кроме того, пользователям стали доступны ещё несколько новых функций:
- подписи к GIF-картинкам при отправке;
- мгновенное создание стикеров из фото;
- редактор GIF и стикеров;
- выбор времени голосования в опросах;
- постепенный вывод ответа ИИ-ботов;
- авторизация через «Телеграм»;
- форматирование даты и времени в сообщениях.
Обновление уже доступно в версии для мобильных устройств.