Финальный трейлер второго сезона «Ван Пис» от Netflix — сериал вернётся 10 марта

За неделю до старта второго сезона сериала «Ван Пис» по культовому аниме Netflix представил финальный трейлер продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.

Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины. Продолжение сериала выйдет в следующий вторник, 10 марта.

