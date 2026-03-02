Скидки
«Я категорически против». Киллиан Мёрфи не будет играть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»

«Я категорически против». Киллиан Мёрфи не будет играть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
Известный актёр Киллиан Мёрфи опроверг слухи, что может сыграть Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер».

Отвечая на вопрос журналиста, звезда «Острых козырьков» попросил подчеркнуть, что не хочет этим заниматься.

Я категорически против. Можете вынести это в заголовок?

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Автор оригинальных книг Джоан Роулинг консультирует сценарную команду. Хотя съёмки первого сезона уже почти завершены, исполнители некоторых ролей до сих пор неизвестны — например, кто сыграет противника Гарри Поттера.

