Игроки нашли решение финальной головоломки в Resident Evil 9: Requiem

Несколько дней игроки со всего мира пытались решить финальную головоломку в игре Resident Evil 9: Requiem. Она открывается после прохождения и вызвала много вопросов — геймеры смогли решить лишь часть загадки.

Однако теперь игроки под никами Rantsycancy и Kuro смогли найти решение — сначала нужно подождать 15 минут, чтобы сбросить отслеживание, затем игнорировать врагов и ровно восемь раз спустить воду в унитазе, а лишь затем вернуться к прохождению и заново проделать то, что разгадали пользователи ранее.

Полное видео с решение головоломки можно найти на видео ниже.

Видео доступно на YouTube-канале kyro_george. Права на видео принадлежат kyro_george.

За прохождение финальной загадки дадут награду в испытаниях — 20 000 OP.