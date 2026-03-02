Начались съёмки фильма «Соник в кино 4» — премьера в марте 2027 года

2 марта стартовали съёмки фильма «Соник в кино 4» — об этом сообщил постановщик Джефф Фаулер. Производство займёт несколько месяцев, а премьера ленты состоится 19 марта 2027 года в мировых кинотеатрах.

Фото: Paramount

Детали сюжета будущей ленты всё ещё неизвестны. Ожидается, что в продолжении вернутся основные персонажи вселенной от Соника до Шэдоу и Роботника в исполнении Джима Керри. Кроме того, в четвёртой части появится Эми Роуз, подруга главного героя, которая всячески пытается завоевать его любовь. Её сыграет Кристен Белл, звезда «Холодного сердца».

«Соник в кино» — одна из главных игровых экранизаций в Голливуде. Трилогия суммарно собрала в прокате более $ 1 млрд и получила в основном положительные отзывы зрителей.