Стрим разработчиков Arknights: Endfield 1.1 — баннеры, новые герои, список изменений

Авторы Arknights: Endfield представили патч 1.1 — главное со стрима разработчиков
Комментарии

Создатели новой RPG в открытом мире Arknights: Endfield провели прямую трансляцию, на которой раскрыли основные детали версии 1.1. Первое большое обновление для игры выйдет 12 марта.

С выходом патча в Endfield появятся два новых шестизвёдочных персонажа — заклинатель крио-стихии Тантан и страж Росси с физическими атаками. Их можно будет получить во временных баннерах:

  • Тантан — с 12 по 28 марта;
  • Росси — с 28 марта до релиза патча 1.2.

Игроков ждут продолжение сюжета и отдельные задания с новыми оперативниками. Кроме того, обновление получит комплекс АПК — на «заводе» можно будет строить новые сооружения и добывать руду для создания красной экипировки.

Также по ходу обновления игрокам будет доступно несколько временных ивентов:

  • событие с выращиванием и сбором ингридиентов;
  • ивент с реактивными дронами;
  • боевой режим;
  • логин-ивент с крутками для баннера и ресурсами;
  • сражение с сильными противниками;
  • событие по исследованию новых локаций;
  • ивент с головоломками;
  • новая область в режиме рогалика.

Кроме того, разработчики представили различные фишки для улучшения опыта игры.

Arknights: Endfield заработала $ 173 млн за две недели после выхода — аналитики
