Авторы Arknights: Endfield представили патч 1.1 — главное со стрима разработчиков

Создатели новой RPG в открытом мире Arknights: Endfield провели прямую трансляцию, на которой раскрыли основные детали версии 1.1. Первое большое обновление для игры выйдет 12 марта.
С выходом патча в Endfield появятся два новых шестизвёдочных персонажа — заклинатель крио-стихии Тантан и страж Росси с физическими атаками. Их можно будет получить во временных баннерах:
- Тантан — с 12 по 28 марта;
- Росси — с 28 марта до релиза патча 1.2.
Игроков ждут продолжение сюжета и отдельные задания с новыми оперативниками. Кроме того, обновление получит комплекс АПК — на «заводе» можно будет строить новые сооружения и добывать руду для создания красной экипировки.
Также по ходу обновления игрокам будет доступно несколько временных ивентов:
- событие с выращиванием и сбором ингридиентов;
- ивент с реактивными дронами;
- боевой режим;
- логин-ивент с крутками для баннера и ресурсами;
- сражение с сильными противниками;
- событие по исследованию новых локаций;
- ивент с головоломками;
- новая область в режиме рогалика.
Кроме того, разработчики представили различные фишки для улучшения опыта игры.