«Мумия 3» не будет каноном для вселенной «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером
Режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт рассказали, что новая «Мумия» с Бренданом Фрейзером в главной роли не будет каноном для свежей ленты.
Иными словами, события третьей части будут просто игнорировать так, будто они никогда и не произошли.
«Гробница императора драконов», вышедшая в 2008-м, была наименее успешной частью трилогии с Фрейзером — и по части кассовых сборов, и по части отзывов критиков и зрителей. К тому же, Рэйчел Вайс в триквеле не появлялась: её героиню, Эвелин, сыграла Мария Белло.
Четвёртая часть серии выйдет в мировой прокат 19 мая 2028 года. Вместе с Фрейзером к своей роли вернётся Рэйчел Вайс.
Комментарии
