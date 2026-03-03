«Мумия 3» не будет каноном для вселенной «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером

Режиссёры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт рассказали, что новая «Мумия» с Бренданом Фрейзером в главной роли не будет каноном для свежей ленты.

Иными словами, события третьей части будут просто игнорировать так, будто они никогда и не произошли.

«Гробница императора драконов», вышедшая в 2008-м, была наименее успешной частью трилогии с Фрейзером — и по части кассовых сборов, и по части отзывов критиков и зрителей. К тому же, Рэйчел Вайс в триквеле не появлялась: её героиню, Эвелин, сыграла Мария Белло.

Четвёртая часть серии выйдет в мировой прокат 19 мая 2028 года. Вместе с Фрейзером к своей роли вернётся Рэйчел Вайс.