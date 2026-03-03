Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель франшизы God of War не оценил первый кадр из сериала по игре

Создатель франшизы God of War не оценил первый кадр из сериала по игре
Комментарии

Недавно создатель God of war Дэвид Яффе в интервью рассказал, как относится к сериалу по серии. Яффе высмеял тный кадр и сказал, что они поработали над ним крайне лениво.

Не могли бы вы найти фотографию, на которой не было бы видно, что он испражняется в лесу? Потому что на фотографии всё именно так.

На фото изображён Кратос в исполнении Райана Хёрста («Сыны анархии») и его сын Атрей, которого сыграет Каллум Винсон («Покерфейс»). Ранее стало известно, что одного из злодеев Бальдра исполнит звезда «Дэдпула» Эд Скрейн.

Дата выхода нового шоу пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android