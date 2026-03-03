Создатель франшизы God of War не оценил первый кадр из сериала по игре

Недавно создатель God of war Дэвид Яффе в интервью рассказал, как относится к сериалу по серии. Яффе высмеял тный кадр и сказал, что они поработали над ним крайне лениво.

Не могли бы вы найти фотографию, на которой не было бы видно, что он испражняется в лесу? Потому что на фотографии всё именно так.

На фото изображён Кратос в исполнении Райана Хёрста («Сыны анархии») и его сын Атрей, которого сыграет Каллум Винсон («Покерфейс»). Ранее стало известно, что одного из злодеев Бальдра исполнит звезда «Дэдпула» Эд Скрейн.

Дата выхода нового шоу пока неизвестна. Будущий сериал адаптирует приключения Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера «Галактика» и «Ради всего человечества».