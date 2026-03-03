«Я готов»: Киллиан Мёрфи — о третьей части «28 лет спустя»

В недавнем интервью Киллиан Мёрфи коротко напомнил зрителям о третьей части франшизы «28 лет спустя». Актёр заявил, что готов вернуться к ней, если съёмки, конечно, пройдут.

Я в любом случае готов.

Согласно источникам издания, на судьбу фильма повлиял кассовый провал ленты «28 лет спустя: Храм костей»: мировые сборы составили $ 57 млн при бюджете в $ 63 млн. В СМИ также отметили, что Netflix предлагал Sony выкупить права на триквел, чтобы выпустить его на стриминге, но автор серии Дэнни Бойл выступил против такого решения.

Когда выйдет триквел и выйдет ли вовсе, пока что трудно сказать наверняка.