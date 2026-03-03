Фильм «Майкл» про Майкла Джексона будет идти 2 часа 10 минут
Поделиться
Согласно первым данным, хронометраж фильма «Майкла» составит 2 часа 10 минут. Финальный он или нет, неизвестно, однако уже можно примерно представить.
Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.
Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».
Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.
Комментарии
- 3 марта 2026
-
10:19
-
09:17
-
09:12
-
07:36
-
07:22
-
07:16
- 2 марта 2026
-
20:51
-
20:16
-
20:13
-
19:37
-
19:05
-
18:33
-
17:54
-
17:26
-
17:15
-
16:49
-
16:19
-
16:14
-
15:53
-
15:47
-
15:35
-
15:24
-
15:14
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:36
-
13:19
-
13:14
-
13:04
-
12:55
-
11:59