Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

TenZ может вернуться на про-сцену Valorant — инсайдеры

TenZ может вернуться на про-сцену Valorant — инсайдеры
Комментарии

Инсайдеры сообщают, что Тайсон TenZ Нго и Джона JonahP Пулис тренируются вместе с Sentinels. Если информация подтвердится, TenZ вернётся в соревновательный Valorant спустя полтора года после завершения карьеры.

TenZ ушёл из про-сцены в сентябре 2024 года после Champions, но остался в Sentinels в качестве блогера. JonahP был выведен из основного состава G2 Esports перед стартом VCT 2026.

Возможный состав Sentinels по Valorant

  • Брайан reduxx Сканлон
  • Джона JonahP Пулис
  • Джон johnQT Мерит
  • Тайсон TenZ Нго
  • Брунo cortezia Кортезия

Глава Sentinels Роб Мур ранее заявил, что готов вернуть TenZ без колебаний. Поводом для перестройки стали слабые результаты команды на Kickoff.

Материалы по теме
Team Vitality и Enterprise Esports стали чемпионами на EMEA Clash 2026 по Valorant
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android