League of Legends получит только одного нового героя в 2026 году

League of Legends получит только одного нового героя в 2026 году
Глава League Studio Андрей Meddler ван Рун сообщил на Reddit, что в 2026 году в League of Legends появится только один новый чемпион. Причина — значительная часть ресурсов команды направлена на масштабное обновление игры.

Новый чемпион не выйдет во втором акте текущего сезона — релиз перенесён на лето 2026 года, то есть на акт позже запланированного. Подробности об обновлении Riot Games раскроет в период проведения Mid-Season Invitational или сразу после него.

В 2027 году темп выхода чемпионов будет зависеть от хода работы над этим обновлением и реакции игроков на отдельные его части. MSI 2026 пройдёт с 26 июня по 12 июля в Южной Корее в LAN-формате.

