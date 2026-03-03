Скидки
Появились новые кадры четвёртого сезона «Неуязвимого»

Комментарии

Amazon опубликовала новые кадры четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». На них можно увидеть главных героев.

Свежие кадры нового сезона «Неуязвимого»

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Четвёртый сезон расскажет, как главные герои столкнутся с Траггу — правителем планеты Вильтрум. Ранее авторы сообщили, что проект продлили на пятый сезон. Создатели анимационного сериала уже записали реплики для будущего продолжения.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле.

