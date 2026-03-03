Расписание третьего дня первой стадии ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Сегодня, 3 марта, продолжается турнир ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут 8 матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.
Расписание матчей ESL Pro League Season 23 на вторник, 3 марта
Корзина 2-0:
- 13:30. Astralis (Швеция) — FUT Gaming (Европа);
- 16:00. PARIVISION (Россия) — Legacy (Бразилия).
Корзина 1-1:
- 13:30. HEROIC (Европа) — Monte (Европа);
- 18:30. 3DMAX (Европа) — Gaimin Gladiators (Бразилия);
- 18:30. paiN Gaming (Бразилия) — Passion UA (Европа);
- 21:00. G2 Esports (Европа) — M80 (США).
Корзина 0-2:
- 16:00. Team Liquid (Европа) — SemperFi Esports (Австралия);
- 21:00. Ninjas in Pyjamas (Европа) — NRG (США).
